Монтойя выступит на «500 милях Индианаполиса» в составе «Макларена»

Бывший гонщик Формулы-1 колумбиец Хуан Пабло Монтойя выступит на «500 милях Индианаполиса» 2021 года в составе команды «Макларен». Об этом сообщила пресс-служба коллектива.



«Я очень рад присоединиться к „Макларену“ на Indy500. У нас есть опыт совместных выступлений со времён Формулы-1, так что я с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества на „500 милях Индианаполиса“, — прокомментировал Монтойя.



»Я очень рад, что Монтойя возвращается в семью «Макларена» и выступит в нашей команде на Indy500. Он очень конкурентоспособный, универсальный гонщик с большим опытом работы на самом высоком уровне автоспорта и большим числом фанатов. То, что он будет выступать в этой гонке в следующем году, хорошо как для команды, так и для поклонников IndyCar по всему миру", — добавил генеральный директор «Макларена» Зак Браун.