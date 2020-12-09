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Монтойя выступит на «500 милях Индианаполиса» в составе «Макларена»

Монтойя выступит на «500 милях Индианаполиса» в составе «Макларена»
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Бывший гонщик Формулы-1 колумбиец Хуан Пабло Монтойя выступит на «500 милях Индианаполиса» 2021 года в составе команды «Макларен». Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

«Я очень рад присоединиться к „Макларену“ на Indy500. У нас есть опыт совместных выступлений со времён Формулы-1, так что я с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества на „500 милях Индианаполиса“, — прокомментировал Монтойя.

»Я очень рад, что Монтойя возвращается в семью «Макларена» и выступит в нашей команде на Indy500. Он очень конкурентоспособный, универсальный гонщик с большим опытом работы на самом высоком уровне автоспорта и большим числом фанатов. То, что он будет выступать в этой гонке в следующем году, хорошо как для команды, так и для поклонников IndyCar по всему миру", — добавил генеральный директор «Макларена» Зак Браун.

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