В «Феррари» объяснили причину медленных пит-стопов

Главный инженер «Феррари» по работе с шасси Диего Иоверно рассказал о причинах медленных пит-стопов в команде.



«Нам нужно прибавить в проведении пит-стопов. За один этап до конца сезона процент наших пит-стопов продолжительностью более трёх секунд составляет 22 от общего количества. Это очень далеко от показателей команд, которые лидируют в этой области. Работа над этим не поменяла бы для нас итог сезона, но без серьёзных ошибок на пит-стопах мы могли заработать больше очков.



В большинстве случаев причины заминки были в конструкции колёсной гайки — не выдерживала резьба. Эту проблему необходимо решить к старту следующего сезона. Механики на пит-стопе знают, что гайка может подвести, стараются точнее попадать гайковёртом, из-за чего только теряют время. Мы считаем хорошим время пит-стопа 2,73 секунды, но это время также нужно улучшать.



У нас молодая команда, в том числе и механики. Мы обновляемся в последние два года. Нужно время, чтобы прибавить. В Формуле-1 это самая важная часть с точки зрения синхронной работы большого количества человек — ведь неслучайно многие бригады работают одним составом долгие годы. Мы работаем в направлении специальных тренировок, которые помогают отработать и физические действия, и психологическую стабильность. Это один из приоритетов нашей программы на зимний перерыв!, — приводит слова Диего Иоверно официальный сайт команды.