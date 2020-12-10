«Хаас» не знает, на какую должность назначить переведённого из «Феррари» конструктора

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что бывший главный конструктор «Феррари» Симоне Реста займёт руководящую должность в американской команде в 2021 году, но точные детали пока не определены.

«Позицию мы всё ещё определяем. Очевидно, это будет очень высокая должность. Симоне долгое время проработал в «Феррари» на ключевом посту, поэтому не пришёл бы к нам на понижение. В этом не было бы смысла.

Мы реструктурируем команду в техническом плане, потому что немного отстали от соперников. Безусловно, переход Ресты станет толчком к тому, чтобы достичь показателей, которые были у нас в 2018 году. Для этого нужны качественные специалисты. Симоне долгое время работал в «Феррари», а затем немного — в «Альфа Ромео». Он был доступен, и мы взяли его», — приводит слова Штайнера Autosport.