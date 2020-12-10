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В «Хаасе» объяснили, почему не дали дебютировать Мику Шумахеру в гонках Ф-1 уже в Абу-Даби

В «Хаасе» объяснили, почему не дали дебютировать Мику Шумахеру в гонках Ф-1 уже в Абу-Даби
Авто / Формула-1 0

Пьетро Фиттипальди на Гран-при Абу-Даби будет заменять основного пилота «Хааса» Ромена Грожана, который ранее получил травмы в жуткой аварии. Это место могло бы достаться Мику Шумахеру, подписавшему многолетний контракт с американским коллективом, однако «Хаас» отказался от такого сценария. Руководитель команды Гюнтер Штайнер объяснил почему.

«Мик будет выступать за нас на практике в пятницу утром и во время молодёжных тестов во вторник. Таким образом, он сможет привыкнуть к машине и команде. Он только что выиграл чемпионат Формулы -2, поэтому мы думаем, что сейчас не самое подходящее время для его официального дебюта в «Королевских гонках». Это окажет слишком большое давление на его плечи.

На мой взгляд, было бы ошибкой посадить Шумахера в нашу машину сейчас, потому что нужно время, чтобы привыкнуть к ней. Во время Гран-при Абу-Даби все взгляды были бы прикованы к нему. Это могло бы сделать его дебют ещё более трудным, превратив его в фальстарт в Формуле-1», — приводит слова Штайнера Racingnews365 со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

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