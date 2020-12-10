Ферстаппен показал трейлер документального сериала о себе и своей карьере

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен последние три года принимал участие в работе над документальным сериалом о себе и своей карьере. Сегодня, 10 декабря, 23-летний гонщик из Нидерландов опубликовал трейлер этой ленты в социальных сетях.

Проект называется Max Verstappen – Whatever It Takes. Его эксклюзивный показ запланирован на канале Ziggo Sport с 17 декабря. В съёмках принимали участие родители Макса и его тренеры. Лента рассказывает о карьере пилота начиная с выступлений в картинге.

Видео доступно на странице Макса Ферстаппена в «Твиттере».

За одну гонку до конца нынешнего чемпионата Формулы-1 Ферстаппен занимает третью строчку в личном зачёте. На его счету 189 очков и одна победа в Гран-при 70-летия. Лидирует пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (332), который досрочно выиграл сезон-2020. Второе место у напарника британца Валттери Боттаса (205).