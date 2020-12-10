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Петицию с призывом лишить россиянина Мазепина места в Ф-1 подписали более 25 000 человек

Петицию с призывом лишить россиянина Мазепина места в Ф-1 подписали более 25 000 человек
Авто / Формула-1 0

Петицию на сайте change.org с призывом лишить российского гонщика Никиту Мазепина, который недавно заключил соглашение с американской командой «Хаас», его места в Формуле-1 подписали уже более 25 тысяч человек.

Напомним, что причиной для сбора подписей стала публикация россиянином скандального ролика в «Инстаграме». В скандальном видео Мазепин едет в машине с девушкой и в шутку начинает к ней приставать. Она делает вид, что против, а затем показывает в камеру средний палец. Россиянин уже принёс извинения и удалил ролик, но он всё равно был широко растиражирован пользователями Сети.

Команда «Хаас», с которой Никита подписал многолетний контракт, довольно резко отреагировала на поступок россиянина, пообещав провести внутреннее разбирательство.

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