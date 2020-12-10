Руководителю «Феррари» Маттиа Бинотто стало плохо, он вылетел из Абу-Даби в Италию
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто почувствовал себя плохо и был вынужден покинуть Абу-Даби, чтобы вернуться в Италию. Об этом пишет Sky Sports. Чем именно заболел швейцарский функционер, не сообщается, но речь точно не идёт о положительном результате теста на коронавирус.
Отмечается, что Бинотто продолжит работу, но не в Маранелло, а у себя дома. «Скудерия» в этом сезоне уже принимала участие в Гран-при без Бинотто на командном мостике.
За один этап до конца чемпионата Формулы-1 «Феррари» занимает шестое место в Кубке конструкторов. На счету итальянской команды 131 очко. В личном зачёте Шарль Леклер идёт шестым. В активе монегаска 98 баллов. А его напарник, четырёхкратный чемпион Себастьян Феттель (33) — 13-й.
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