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Руководитель «Хааса» Штайнер прокомментировал скандал вокруг Никиты Мазепина

Руководитель «Хааса» Штайнер прокомментировал скандал вокруг Никиты Мазепина
Авто / Формула-1 0

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал ситуацию вокруг российского пилота Никиты Мазепина, в которой тот оказался после публикации скандального видео в «сториз» его «инстаграма».

«Мы ясно дали понять, что разберёмся с этим внутри команды, но при этом не позволим просто забыть про это. Никите нужно стать лучше. Я не хочу комментировать то, что мы делаем и как мы это делаем. «Хаас» очень разочарован тем, что произошло и было опубликовано вчера. Команда крайне серьёзно относится к этому вопросу, но я не хочу оглашать какие-либо детали», — приводит слова Штайнера GPFans.

В скандальном видео Мазепин едет в машине с девушкой и в шутку начинает к ней приставать. Она делает вид, что против, а затем показывает в камеру средний палец. Из-за публикации этого видео болельщики Формулы-1 создали петицию с призывом лишить Никиту места в «Королевских гонках».

Девушка из скандального видео Мазепина защитила гонщика
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