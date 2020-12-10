Руководитель «Хааса» Штайнер прокомментировал скандал вокруг Никиты Мазепина

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал ситуацию вокруг российского пилота Никиты Мазепина, в которой тот оказался после публикации скандального видео в «сториз» его «инстаграма».



«Мы ясно дали понять, что разберёмся с этим внутри команды, но при этом не позволим просто забыть про это. Никите нужно стать лучше. Я не хочу комментировать то, что мы делаем и как мы это делаем. «Хаас» очень разочарован тем, что произошло и было опубликовано вчера. Команда крайне серьёзно относится к этому вопросу, но я не хочу оглашать какие-либо детали», — приводит слова Штайнера GPFans.



В скандальном видео Мазепин едет в машине с девушкой и в шутку начинает к ней приставать. Она делает вид, что против, а затем показывает в камеру средний палец. Из-за публикации этого видео болельщики Формулы-1 создали петицию с призывом лишить Никиту места в «Королевских гонках».

Девушка из скандального видео Мазепина защитила гонщика