В «Хаасе» отрицают прямую связь между контрактами Мика Шумахера и Симоне Ресты

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что нет никакой прямой связи между тем, что американский коллектив сначала подписал контракт с пилотом Академии «Феррари» Миком Шумахером, а затем из «Скудерии» в команду был переведён главный конструктор Симоне Реста.
«Связь с Миком не прямая. Очевидно, что «Хаас» очень тесно сотрудничает с «Феррари», поэтому мы обсуждали, как усилить нашу техническую базу после того, как в прошлом году команда немного сдала позиции из-за пандемии. Реста стал хорошим выбором, но его перевод не имеет ничего общего с тем, что Мик будет пилотировать наш болид», — приводит слова Штайнера F1i.
Ранее руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что Реста будет играть «важную роль» в «Хаасе», и намекнул, что следом за главным конструктором в американскую команду может проследовать ещё больше персонала.
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