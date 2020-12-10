Квят — о составе «Альфа Таури»: не знаю, почему объявление занимает столько времени

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что не знает, почему команда из Фаэнцы затягивает с объявлением пилота, который в следующем году станет напарником Пьера Гасли.



«Мы с командой поговорили друг с другом. Не знаю, почему это занимает так много времени. Вам лучше задать этот вопрос Хельмуту Марко», — приводит слова Квята портал F1maximaal.nl.



«Ред Булл» может заменить в следующем сезоне Квята пилотом молодёжной программы Юки Цунодой, но об этом должно быть объявлено после окончания чемпионата. Перед заключительным этапом в Абу-Даби Даниил занимает 14-е место в личном зачёте. На счету россиянина 32 очка. Его напарник Пьер Гасли (71) – 11-й. Лучшим результатом Квята в этом сезоне стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.