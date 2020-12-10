Квят: моя карьера в Формуле-1 была чрезвычайно быстрой

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги своей карьеры в Формуле-1. Даниил покинет Формулу-1 по окончании сезона-2020, ожидается, что его место займёт Юки Цунода.
«Думаю, моя карьера в Формуле-1 была чрезвычайно быстрой, иногда всё происходило слишком быстро, порой неожиданно. После моего первого прихода в Формулу-1 я даже не сразу понял, что произошло. Я пришёл в Формулу-1 из GP3, пропустив последнюю ступень перед Формулой-1. Я перешёл в „Торо Россо“, провёл сильный сезон, и меня перевели в „Ред Булл“. После этого я провёл хороший сезон там. А что было потом, и так все знают. После этого меня ждала пара тяжёлых лет. Кажется, на самом деле мне в Формуле-1 постоянно немного не хватало опыта, потому что всё происходило слишком быстро.
Вернувшись в серию в 2019 году, я выбрал другой подход. Я всё начал с чистого листа, как новичок. Мне удалось научиться кое-чему, в этом сезоне я смог добиться прогресса. Думаю, я был конкурентоспособен в последние два сезона», — приводит слова Даниила Квята Motorsport Week.
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