Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
Сегодня, 11 декабря, на стационарном автодроме «Яс Марина» состоятся пятничные тренировки 17-го этапа сезона-2020 Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби. Первая сессия свободной практики стартует в 12:00 мск, вторая начнётся в 16:00.
После 16-го этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 32 очка и находится в общем зачёте на 14-й позиции.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Абу-Даби Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Абу-Даби Формулы-1
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