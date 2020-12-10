Риккардо рассказал, когда Абитебуль сделает себе татуировку, и пообещал её оплатить
Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо во время официальной пресс-конференции ФИА перед Гран-при Абу-Даби Формулы-1 ответил на вопрос, готовит ли он какой-то прощальный подарок руководителю французской команды Сирилю Абитебулю перед уходом из гоночного коллектива. Риккардо, давно подписавший контракт с «Маклареном», напомнил, что Абитебуль должен сделать себе татуировку в честь первого подиума «Рено», завоёванного австралийцем на Гран-при Айфеля.
«Я постараюсь подарить Сирилю хороший результат на трассе. Ну и татуировку, разумеется! Я за неё заплачу. Да, я куплю ему татуировку. Вероятно, все захотят задать мне дополнительный вопрос — надеюсь, это произойдёт в январе! Надеюсь, тогда мы сможем это сделать», — сказал Риккардо.
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