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Квят показал шлем, в котором проведёт, возможно, последнюю гонку в Формуле-1

Квят показал шлем, в котором проведёт, возможно, последнюю гонку в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят показал дизайн шлема, в котором проведёт заключительную гонку сезона 2020 года, которая, вероятно, станет для Квята последней в составе команды.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Даниила Квята.

За одну гонку до конца сезона-2020 Даниил Квят занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата мира с 32 очками в активе и на один балл отстаёт от Себастьяна Феттеля. Лучшим результатом Квята в нынешнем сезоне стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.

Напомним, ожидается, что по окончании сезона Даниила Квята в составе «Альфа Таури» заменит японский гонщик Юки Цунода, получивший суперлицензию после того, как он закончил сезон Формулы-2 на третьем месте.

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