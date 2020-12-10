Квят показал шлем, в котором проведёт, возможно, последнюю гонку в Формуле-1

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят показал дизайн шлема, в котором проведёт заключительную гонку сезона 2020 года, которая, вероятно, станет для Квята последней в составе команды.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Даниила Квята.

За одну гонку до конца сезона-2020 Даниил Квят занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата мира с 32 очками в активе и на один балл отстаёт от Себастьяна Феттеля. Лучшим результатом Квята в нынешнем сезоне стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.



Напомним, ожидается, что по окончании сезона Даниила Квята в составе «Альфа Таури» заменит японский гонщик Юки Цунода, получивший суперлицензию после того, как он закончил сезон Формулы-2 на третьем месте.