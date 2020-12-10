Квят показал шлем, в котором проведёт, возможно, последнюю гонку в Формуле-1
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят показал дизайн шлема, в котором проведёт заключительную гонку сезона 2020 года, которая, вероятно, станет для Квята последней в составе команды.
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Даниила Квята.
За одну гонку до конца сезона-2020 Даниил Квят занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата мира с 32 очками в активе и на один балл отстаёт от Себастьяна Феттеля. Лучшим результатом Квята в нынешнем сезоне стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.
Напомним, ожидается, что по окончании сезона Даниила Квята в составе «Альфа Таури» заменит японский гонщик Юки Цунода, получивший суперлицензию после того, как он закончил сезон Формулы-2 на третьем месте.
Рекомендуем вам
- 10 декабря 2020
-
19:51
-
18:52
-
18:51
-
18:37
-
17:45
-
16:27
-
15:52
-
14:25
-
13:56
-
13:46
-
13:36
-
12:22
-
11:29
-
10:21
-
09:54
-
09:44
-
09:01
-
01:10
-
00:53
- 9 декабря 2020
-
23:34
-
21:59
-
21:08
-
20:31
-
19:54
-
18:39
-
17:40
-
16:53
-
16:28
-
15:28
-
14:10
-
13:47
-
13:40
-
13:03
-
11:59
-
11:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам