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AMuS: Хэмилтон сдал отрицательный тест на коронавирус

AMuS: Хэмилтон сдал отрицательный тест на коронавирус
Авто / Формула-1 0

Семикратный чемпион мира, британский гонщик «Макларена» Льюис Хэмилтон сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает издание Auto Motor und Sport. По информации источника, Хэмилтон сдал отрицательный тест в среду, 9 декабря. По правилам ему необходимо подождать 48 часов, после чего, если повторный тест даст отрицательный результат, он сможет вернуться в паддок.

Таким образом, Хэмилтон, который прибудет в Абу-Даби в пятницу утром, в любом случае не сможет принять участие в пятничных тренировках Гран-при Абу-Даби.

Однако, по правилам чемпионата, пилот может принять участие в гонке, если участвовал хотя бы в одной сессии уик-энда. Таким образом, даже если Хэмилтон будет готов только к квалификации, он сможет принять участие в гонке Гран-при Абу-Даби.

Вероятно, в пятницу за рулём «Мерседеса» будет работать Джордж Расселл, после чего вернётся в «Уильямс».

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