AMuS: Хэмилтон сдал отрицательный тест на коронавирус

Семикратный чемпион мира, британский гонщик «Макларена» Льюис Хэмилтон сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает издание Auto Motor und Sport. По информации источника, Хэмилтон сдал отрицательный тест в среду, 9 декабря. По правилам ему необходимо подождать 48 часов, после чего, если повторный тест даст отрицательный результат, он сможет вернуться в паддок.



Таким образом, Хэмилтон, который прибудет в Абу-Даби в пятницу утром, в любом случае не сможет принять участие в пятничных тренировках Гран-при Абу-Даби.



Однако, по правилам чемпионата, пилот может принять участие в гонке, если участвовал хотя бы в одной сессии уик-энда. Таким образом, даже если Хэмилтон будет готов только к квалификации, он сможет принять участие в гонке Гран-при Абу-Даби.



Вероятно, в пятницу за рулём «Мерседеса» будет работать Джордж Расселл, после чего вернётся в «Уильямс».