Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступит на Гран-при Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба «Мерседеса».

«Мы ради подтверлить, что Льюис Хэмилтон выступит в составе команды на Гран-при Абу-Даби в эти выходные. Льюис получил отрицательный результат теста на коронавирус и завершил период самоизоляции в Бахрейне. Это позволило ему приехать в Абу-Даби в четверг вечером. Его тест по прибытии также дал отрицательный результат. Таким образом, Льюис завершил протоколы ФИА для доступа в паддок завтра и примет участие в гоночном уик-энде. Джордж Расселл вернётся в «Уильямс» на финальную гонку сезона-2020», — говорится в заявлении команды.

Напомним, Хэмилтон из-за коронавируса пропустил Гран-при Сахира, победу в котором одержал Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт».