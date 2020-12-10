Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступит на Гран-при Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба «Мерседеса».
«Мы ради подтверлить, что Льюис Хэмилтон выступит в составе команды на Гран-при Абу-Даби в эти выходные. Льюис получил отрицательный результат теста на коронавирус и завершил период самоизоляции в Бахрейне. Это позволило ему приехать в Абу-Даби в четверг вечером. Его тест по прибытии также дал отрицательный результат. Таким образом, Льюис завершил протоколы ФИА для доступа в паддок завтра и примет участие в гоночном уик-энде. Джордж Расселл вернётся в «Уильямс» на финальную гонку сезона-2020», — говорится в заявлении команды.
Напомним, Хэмилтон из-за коронавируса пропустил Гран-при Сахира, победу в котором одержал Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт».
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