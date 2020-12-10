Расселл отреагировал на новость о возвращении Хэмилтона к Гран-при Абу-Даби

Пилот «Уильямса» и воспитанник молодёжной программы «Мерседеса» Джордж Расселл отреагировал на новость о том, что боевой пилот немецкой команды, действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон выздоровел от коронавируса и выступит на Гран-при Абу-Даби.
«Рад, что Льюис Хэмилтон возвращается и готов к борьбе. Уик-энд с «Мерседесом» получился взрывным. Но теперь я стремлюсь применить все полученные знания с моей командой. Собираюсь отдать всего себя — точно так, как для меня делает команда «Уильямс» от недели к неделе», — написал британец на своей странице в «Твиттере».
Напомним, на Гран-при Сахира Расселл заменял Хэмилтона в болиде «Мерседеса». Британец претендовал на победу, но неудачная тактика команды, а затем и прокол колеса, привели к тому, что Джордж финишировал девятым.
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