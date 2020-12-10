Расселл — о 2021 годе: я пилот «Уильямса»

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл уверен, что, невзирая на сильное выступление в составе «Мерседеса» на Гран-при Сахира, 2021 год ему придётся провести в составе команды из Гроува.
«У меня есть контракт, и в 2021 году я — пилот „Уильямса“. Моими менеджерами являются представители „Мерседеса“. Я подписал контракт с ними ещё в 2016 году, и они ведут мои дела. Они инвестировали в меня и поверили в меня. Я предан „Мерседесу“ и доволен. Уверен в своих позициях под их руководством», — приводит слова Расселла RaceFans.
Напомним, на Гран-при Сахира Расселл заменял в составе «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. После сильной гонки в его исполнении в СМИ появились слухи, что британцем интересуются в «Ред Булл». Кроме того, возникли спекуляции и о будущем пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.
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