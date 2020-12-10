Феттель и Сайнс недовольны тем, что Алонсо разрешили принять участие в тестах, а им — нет

Пилоты Формулы-1 Себастьян Феттель и Карлос Сайнс выразили недовольство, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо допущен к участию в молодёжных тестах, в то время как им такой возможности не предоставили.
«Конечно, разочарован, что не смогу провести тесты. Но принимают это и переворачиваю страницу. Сделаю всё, чтобы быть максимально готовым к сезону.
У меня будет всего полтора дня предсезонных тестов, так что было бы логично сделать эти заезды открытыми для всех, кто хотел бы принять в них участие. Можно было бы разобрать некоторые вопросы безопасности, провести подгонку сиденья. К сожалению, у меня не будет такой возможности. В этом решении нет никакой логики", — сказал Сайнс.
Коллегу поддержал и Себастьян Феттель, который в следующем сезоне будет выступать в составе «Астон Мартин».
«Если к тестам допустили Фернандо, то надо было допускать всех. Нужно принимать справедливое решение, в этом случае его не последовало, в противном случае я, Карлос и ряд других пилотов получили бы возможность. У меня нет объяснения случившемуся", — приводит слова немца RaceFans.
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