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Расселл посвятил своему выступлению за «Мерседес» мем из фильма «Форд против Феррари»

Расселл посвятил своему выступлению за «Мерседес» мем из фильма «Форд против Феррари»
Авто / Формула-1 0

Британский пилот Джордж Расселл поделился в «сториз» своего «инстаграма» фрагментом фильма «Форд против Феррари», сравнив показанный в картине эпизод со своим выступлением на Гран-при Сахира, когда он заменял в «Мерседесе» заболевшего Льюиса Хэмилтона.

В эпизоде показан диалог Кэрролла Шелби (Мэтт Дэймон) и Кена Майлза (Кристиан Бэйл). Они общаются сразу после упущенной победы на финише гонки «24 часа Ле-Мана».

Майлз: Ты обещал мне гонку, не победу.
Шелби: Гонка была охренительная.
Майлз: Это охренительная тачка.
Шелби: Она быстрая.
Майлз: Может быть и быстрее.

Для «Мерседеса» гонка Гран-при Сахира стала провальной. Джордж Расселл, заменявший в составе немецкой команды Льюиса Хэмилтона, лидировал большую часть дистанции, однако после выезда на трассу машины безопасности механики «Мерседеса» поставили Расселлу шины из разных комплектов, из-за чего ему пришлось второй раз заезжать в боксы. Боттаса же во время двойного пит-стопа продержали примерно полминуты. Расселлу удалось пробиться с пятого места на второе, но в конце у него случился прокол колеса, и в итоге он финишировал только девятым.

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