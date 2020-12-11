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Исполнительный директор «Феррари» Луи Камильери объявил об уходе из компании

Исполнительный директор «Феррари» Луи Камильери объявил об уходе из компании
Авто / Формула-1 0

Исполнительный директор «Феррари» Луи Камильери заявил о решении покинуть свой пост в итальянской компании. Он подал в отставку и уйдёт из «Скудерии» незамедлительно. Обязанности исполнительного директора временно возьмёт на себя президент «Феррари» Джон Элканн, а решение о назначении нового человека на руководящую должность позднее примет совет директоров.

Решение принято Камильери по личным причинам, оно стало полной неожиданностью для совета директоров компании.

Камильери стал исполнительным директором «Феррари» в июле 2018 года, незадолго до смерти Серджио Маркьонне. Джон Элканн тогда же занял пост президента. Камильери работал в тесном контакте с руководителем команды Формулы-1 Маттиа Бинотто.

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