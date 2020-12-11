Тото Вольф: да, я останусь в Формуле-1 в качестве руководителя команды

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что остаётся в «Королевских гонках» минимум на сезон и будет занимать аналогичную нынешней должность.
Контракт Вольфа с Daimler истекал в конце года, и он признался, что размышлял об уходе из Ф-1, так как мало виделся с семьёй.
«Да, я останусь в Формуле-1! И даже в качестве руководителя команды. В конце концов я пришёл к выводу, что для меня нет баланса между работой и личной жизнью. На самом деле, для меня всё — жизнь. Мне нравится управлять этой компанией, и я разделяю свою страсть к автоспорту с женой», — сказал 48-летний австриец в интервью Süddeutsche Zeitung.
Вольф в ответах не упоминал название команды, в которой продолжит работу, но немецкое издание убеждено, что речь идёт именно о «Мерседесе», а не об «Астон Мартин».
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