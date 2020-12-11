Леклер объяснил, зачем так сильно рискует на стартах гонок

На стартовой решётке Гран-при Абу-Даби пилот «Феррари» Шарль Леклер потеряет три позиции за то, что на предыдущем этапе допустил контакт с Серхио Пересом из «Рейсинг Пойнт», что привело ещё и к сходу гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Монегаск не стал оспаривать решение судей. При этом Шарль объяснил, почему часто рискует на старте гонок.



«В принципе я не оставил выбора стюардам, потому что, не финишировав в гонке, я должен был каким-то образом получить штраф. Единственное, что они могли, — наказать меня на следующем этапе. Вот что мы в итоге имеем.



Думаю, в некоторых гонках я много выиграл на первом круге, что помогло мне набрать большое количество очков в этом году. Бывает, что иногда всё идёт не так, как я планирую, например, в прошлые выходные и в начале сезона в Австрии.



Я постараюсь в будущем выбирать более выгодные сражения. Очевидно, что получение позиции по сравнению с Максом в предыдущей гонке всё равно не принесло нам ничего – он был в любом случае быстрее. Но что случилось, то случилось. Буду извлекать уроки из этого», — цитирует Леклера RaceFans.