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Хэмилтон вернулся после болезни в паддок Формулы-1, надев экстравагантный костюм

Хэмилтон вернулся после болезни в паддок Формулы-1, надев экстравагантный костюм
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон появился на публике в паддоке «Королевских гонок» перед Гран-при Абу-Даби в экстравагантном костюм и в окружении журналистов. Видео этого момента опубликовала пресс-служба Формулы-1 на своей странице в соцсети.

«Король!» — написал в комментариях один из болельщиков.

«Король вернулся», — добавили несколько других фанатов.

Видео доступно на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».

Напомним, Хэмилтон из-за коронавируса пропустил Гран-при Сахира, победу в котором одержал Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт». Льюиса в «Мерседесе» заменял Джордж Расселл. Накануне тест семикратного чемпиона на COVID-19 показал отрицательный результат, и он был допущен к участию в Гран-при Абу-Даби.

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