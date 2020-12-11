Феттель показал шлем на свою прощальную гонку с «Феррари»

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель подготовил специальный дизайн шлема для заключительного этапа сезона-2020 Формулы-1. Гран-при Абу-Даби станет для немца прощальным в составе «Феррари»: со следующего сезона Феттель будет выступать за «Астон Мартин» (так с 2021 года будет называться команда «Рейсинг Пойнт»). В честь завершения нынешнего этапа карьеры Феттель выступит в Абу-Даби в шлеме с необычным «металлическим» дизайном. Если не считать исполнения в «металле», шлем в целом сохраняет обычный для Феттеля дизайн, но на него нанесены благодарности «Феррари», Италии, конкретно Маранелло и итальянским болельщикам. Также на шлеме есть информация про все победы и другие достижения Феттеля в составе «Феррари».

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Феррари».