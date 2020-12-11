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Леклер посвятил дизайн шлема покидающему «Феррари» Феттелю

Леклер посвятил дизайн шлема покидающему «Феррари» Феттелю
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подготовил специальный дизайн шлема для финального этапа сезона-2020 Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби. Необычный дизайн шлема монегаска посвящён его напарнику по команде — четырёхкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю.

Для немца Гран-при Абу-Даби является последним в «Феррари» перед переходом в «Астон Мартин», и Леклер придумал дизайн шлема, похожий на тот, что обычно использует сам Феттель. Доминирующим цветом является белый, сверху и сзади нанесены полосы в цветах национального флага Монако, также сверху находится надпись на немецком языке — Danke, Seb!.. Сбоку шлема нанесён постоянный номер Леклера — 16, внутрь цифр вписаны совместные фотографии Шарля и Себастьяна.

Посмотреть фото можно в инстаграме BsDesigns.

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