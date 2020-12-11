Леклер посвятил дизайн шлема покидающему «Феррари» Феттелю

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подготовил специальный дизайн шлема для финального этапа сезона-2020 Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби. Необычный дизайн шлема монегаска посвящён его напарнику по команде — четырёхкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю.
Для немца Гран-при Абу-Даби является последним в «Феррари» перед переходом в «Астон Мартин», и Леклер придумал дизайн шлема, похожий на тот, что обычно использует сам Феттель. Доминирующим цветом является белый, сверху и сзади нанесены полосы в цветах национального флага Монако, также сверху находится надпись на немецком языке — Danke, Seb!.. Сбоку шлема нанесён постоянный номер Леклера — 16, внутрь цифр вписаны совместные фотографии Шарля и Себастьяна.
Посмотреть фото можно в инстаграме BsDesigns.
- 11 декабря 2020
-
15:05
-
14:38
-
14:29
-
13:37
-
13:13
-
12:22
-
12:06
-
11:56
-
11:33
-
11:06
-
10:16
-
09:48
-
09:10
-
09:08
-
09:00
- 10 декабря 2020
-
23:59
-
22:58
-
21:38
-
20:49
-
19:51
-
18:52
-
18:51
-
18:37
-
17:45
-
16:27
-
15:52
-
14:25
-
13:56
-
13:46
-
13:36
-
12:22
-
11:29
-
10:21
-
09:54
-
09:44