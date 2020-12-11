«Мерседес» презентовал специальный дизайн шлема Боттаса с верблюдами

Пресс-служба «Мерседеса» опубликовала в социальных сетях небольшое видео, где детально показан новый дизайн шлема финского пилота команды Валттери Боттаса, сделанный специально для финального этапа сезона – Гран-при Абу-Даби.



Основной темой дизайна стала восточная ночь. Номер 77, используемый Валттери, исполнен в виде звёзд. Основание шлема украшают песчаные дюны с силуэтами зданий, а также караван верблюдов.

Видео доступно на странице команды «Мерседес» в «Твиттере».

Напомним, что в первой свободной практике на трассе «Яс Марина» Боттас показал второе время. Он уступил 0,034 секунды Максу Ферстаппену из «Ред Булл». Третью строчку занял пилот «Рено» Эстебан Окон. Россиянин Даниил Квят («Альфа Таури») – восьмой.