Штайнер — о скандале с Мазепиным: поверьте, мы с этим разберёмся

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос, как проходят внутрикомандные разбирательства команды по поводу скандала с российским гонщиком Никитой Мазепиным и как сильно этот скандал бьёт по имиджу «Хааса» и всей Формулы-1 в целом.
«Никаких свежих новостей нет. Как мы и сказали, мы разбираемся внутри. Но мы действительно делаем это. Это всё, что я хочу сказать: мы серьёзно воспринимаем то, что случилось, и мы разберёмся с этим. Не хочу ничего комментировать насчёт ущерба имиджу команды или спорта. Просто хочу сказать: поверьте, мы с этим разберёмся», — заявил Штайнер в интервью Sky Sports.
Штайнеру задали уточняющий вопрос — есть ли у него обеспокоенность насчёт управления Мазепиным в будущем, на что Гюнтер ответил: «Нет, это одна из составляющих наших разбирательств в этой ситуации».
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