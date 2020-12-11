Райкконен забрал огнетушитель у маршала и начал тушить болид
Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен стал участником яркого инцидента, произошедшего в ходе второй свободной практики Гран-при Абу-Даби Формулы-1 на трассе «Яс Марина». На его болиде загорелся двигатель. Финн оперативно покинул болид, тут же отобрал у маршала огнетушитель и принялся тушить машину.
Вскоре, однако, он оставил эту затею. Сев в гольф-кар, Райкконен отправился в паддок. Что касается болида, то он ещё некоторое время продолжал дымиться. В скором времени машину погрузили на эвакуатор и увезли. Инцидент привёл к остановке сессии красными флагами.
Соответствующее фото доступно на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».
Напомним, Гран-при Абу-Даби — последний этап чемпионата мира сезона-2020.
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