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Боттас — лучший во второй практике Гран-при Абу-Даби, Квят — 11-й

Боттас — лучший во второй практике Гран-при Абу-Даби, Квят — 11-й
Авто / Формула-1 0

На автодроме «Яс Марина» завершилась вторая свободная практика Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй результат у его напарника Льюиса Хэмилтона, вернувшегося в болид после перенесённого коронавируса, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Даниил Квят из «Альфа Таури» показал 11-е время, его напарник Пьер Гасли стал 13-м.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Вторая тренировка

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.36,276
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,203
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,770
4. Александер Албон («Ред Булл») — +0,987
5. Ландо Норрис («Макларен») — +1,162
6. Эстебан Окон («Рено») — +1,229
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,230
8. Шарль Леклер («Феррари») — +1,232
9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,232
10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,284
11. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,320
12. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,340
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,624
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,792
15. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,922
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,228
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,288
18. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,541
19. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — +2,751
20. Николас Латифи («Уильямс») — +2,856.

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