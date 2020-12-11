Боттас — лучший во второй практике Гран-при Абу-Даби, Квят — 11-й

На автодроме «Яс Марина» завершилась вторая свободная практика Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй результат у его напарника Льюиса Хэмилтона, вернувшегося в болид после перенесённого коронавируса, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Даниил Квят из «Альфа Таури» показал 11-е время, его напарник Пьер Гасли стал 13-м.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Вторая тренировка

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.36,276

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,203

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,770

4. Александер Албон («Ред Булл») — +0,987

5. Ландо Норрис («Макларен») — +1,162

6. Эстебан Окон («Рено») — +1,229

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,230

8. Шарль Леклер («Феррари») — +1,232

9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,232

10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,284

11. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,320

12. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,340

13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,624

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,792

15. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,922

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,228

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,288

18. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,541

19. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — +2,751

20. Николас Латифи («Уильямс») — +2,856.