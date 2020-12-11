Вольф объяснил, почему Мазепин не примет участия в тестах в составе «Мерседеса»

Сегодня, 11 декабря, в СМИ появилась информация, что в «Мерседесе» рассматривали возможность приглашения на молодёжные тесты Никиты Мазепина. Появились предположения, что в немецкой команде отказались от этой затеи после того, как россиянин стал участником громкого скандала, связанного с видео на его странице в «сториз» в «Инстаграме».

Внести ясность во всю эту ситуацию взялся глава «Мерседеса» Тото Вольф.

«У нас есть длительная программа с Никитой Мазепиным, рассчитанная на год, по которой он работает с нами с машиной образца двухлетней давности. Что касается молодёжных тестов, мы приняли решение в последние моменты и предоставили возможность Стоффелю Вандорну и Нику де Врису.

Они работают с нами в Формуле-E и выполняют отменную работу. С учётом того что Стоффель не получил шанса в минувший уик-энд, есть смысл посадить его в болид теперь. Наше решение никак не связано с недавним поведением Мазепина", — приводит слова Вольфа Autosport.