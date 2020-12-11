«В этом нет ничего страшного». Райкконен прокомментировал пожар на своём болиде

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился впечатлениями от инцидента, произошедшего с ним в ходе второй тренировки Гран-при Абу-Даби. Напомним, на машине финна загорелся двигатель.
«В этом нет ничего страшного. Просто жаль, что произошло возгорание и после этого началась неразбериха с тушением. Такое случается. Что касается повреждений машины, то не хочу спекулировать на эту тему. Посмотрим. Конечно, какие-то повреждения есть. Надеюсь, что они в основном коснулись корпуса, но посмотрим. Конечно, у нас будет другой мотор и другая коробка передач. Просто теперь у ребят прибавилось работы», — приводит слова финна Crash.
Видео инцидента доступно на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
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