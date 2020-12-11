Хэмилтон: машина не та, которой я её оставлял

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги свободных практик Гран-при Абу-Даби, отметив, что после Джорджа Расселла, который заменял соотечественника на Гран-при Сахира, машина ведёт себя иначе.

«Это определённо был хаотичный день. У нас была пара проблем, но мы справились с ними, как и всегда. Знаю, что мы будем лучше.

Что касается меня, то ощущение, что я пробыл вне болида долгое время. Такое ощущение, что это было знакомство с машиной. Болид был не тот, которым я его оставил. Баланс не тот, что был прежде, но работаю над тем, чтобы вернуть всё в комфортное состояние. Мне понадобилось время, чтобы привыкнуть, причём в обоих сессиях, но в целом, всё неплохо", — приводит слова Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.

Напомним, Льюис Хэмилтон пропускал Гран-при Сахира из-за коронавируса, место в его болиде тогда досталось Джорджу Расселлу.