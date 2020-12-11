Алонсо проехал на чемпионском «Рено» 2005 года: видео круга по трассе и с бортовой камеры

Команда Формулы-1 «Рено» в рамках гоночного уик-энда Гран-при Абу-Даби организовала показательные заезды для своего бывшего и будущего гонщика — двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо. Испанец воссоединился с болидом R25, за рулём которого он 15 лет назад впервые завоевал чемпионское звание, обойдя в споре за титул финского гонщика «Макларена» Кими Райкконена.
Алонсо проехал серию кругов по трассе «Яс Марина», после чего пресс-служба «Рено» опубликовала два ролика с заездов. Первый — это круг, снятый телевизионными камерами.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» «Рено».
Второй ролик от «Рено» — это запись круга с бортовой камеры R25.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» «Рено».
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