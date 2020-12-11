«Ты — бренд». Дэвидсон прокомментировал скандал с участием Мазепина
Бывший гонщик Формулы-1, а ныне гоночный обозреватель Энтони Дэвидсон поделился своим мнением насчёт скандала с участием будущего пилота «Хааса» Никиты Мазепина. Россиянин выложил в «инстаграме» видео, на котором пристаёт к подруге, и такое поведение гонщика возмутило болельщиков и журналистов.
«Верю, что „Хаас“ серьёзно подойдёт к вопросу. Я правда на это надеюсь. Это большой урок. Мы не хотим, чтобы наш спорт выглядел таким образом. В этом вопросе мы все придерживаемся одной позиции. Для профессионального спортсмена невероятно важно то, как ты себя ведёшь. По сути ты — бренд. Мы все думаем об этой ситуации одинаково. Теперь посмотрим, что произойдёт дальше», — приводит слова Дэвидсона Motorsport-Total.
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