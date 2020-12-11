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Росберг включил Гасли и Риккардо в топ-5 лучших пилотов сезона

Росберг включил Гасли и Риккардо в топ-5 лучших пилотов сезона
Авто / Формула-1 0

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг назвал свою версию пяти лучших пилотов сезона-2020 и объяснил выбор.

«Первое место я отдаю Хэмилтону. Просто невероятно, как он продолжает выступать на таком уровне из года в год. Так что он — номер один. Макс Ферстаппен — очевидное второе место. Эти двое выступают в собственной лиге. Ферстаппен регулярно выжимает максимум из машины. На третье место в равной степени претендуют Леклер и Риккардо. Но немного выше поставлю Шарля, потому что он выжимал результат из такой машины, а также из-за того, в каком стиле он победил Себастьяна Феттеля, одного из лучших пилотов в истории.

Четвёртое место у Риккардо, который показывал хорошие результаты на машине «Рено». Пятое место — у Пьера Гасли. Он и «Альфа Таури» так прибавили! Он всегда был в борьбе, так что пятое место отдаю Пьеру. Хотел бы упомянуть также и другие имена: Карлос Сайнс, Серхио Перес, Ландо Норрис и, конечно, Нико Хюлькенберг»», — сказал Росберг в блоге на своём канале в YouTube.

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