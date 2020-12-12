Расселл — о возвращении в «Уильямс»: странные чувства

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл, который в минувший уик-энд заменял в болиде «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, признался, что возвращение в свою команду вызвало у него странные чувства.

«Честно говоря, странные ощущения. Перед Бахрейном я по-настоящему хотел провести в машине две недели. Ожидал, что узнаю всё, что мне необходимо на Гран-при Сахира, а в Абу-Даби мог бы уже прибыть, не имея никаких оправданий.

С точки зрения скорости минувший этап получился хорошим. Часть меня говорила, что мне нужен ещё один шанс. Конечно, я хотел победить и в Абу-Даби у меня был бы отличный шанс на первое место.

Как бы то ни было, именно ребята из «Уильямса» дали мне возможность, они упорно трудятся для меня на протяжении двух лет. Я должен завершить сезон на высокой ноте", — приводит слова британца Motorsport.