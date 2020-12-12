Бакстон: Хэмилтон не выглядит готовым на 100%

Журналист официального сайта Формулы-1 известный обозреватель Уилл Бакстон поделился впечатлениями от общения с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном после завершения свободных практик Гран-при Абу-Даби. По словам Бакстона, действующий чемпион мира вёл себя не так, как обычно.

«Возможно, всё из-за качества задаваемых мною вопросов, но Льюис был непривычно неразговорчивым в интервью после практик. Нельзя сказать, что у него был плохой день на трассе. На мой взгляд, он просто не выглядит готовым на 100%. Впрочем, кто ожидал, что он так быстро вернётся после коронавируса», — написал Бакстон на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Гран-при Абу-Даби стал для Хэмилтона первым этапом после перенесённого коронавируса. Из-за болезни британец пропускал Гран-при Сахира.