Бакстон: Хэмилтон не выглядит готовым на 100%

Журналист официального сайта Формулы-1 известный обозреватель Уилл Бакстон поделился впечатлениями от общения с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном после завершения свободных практик Гран-при Абу-Даби. По словам Бакстона, действующий чемпион мира вёл себя не так, как обычно.
«Возможно, всё из-за качества задаваемых мною вопросов, но Льюис был непривычно неразговорчивым в интервью после практик. Нельзя сказать, что у него был плохой день на трассе. На мой взгляд, он просто не выглядит готовым на 100%. Впрочем, кто ожидал, что он так быстро вернётся после коронавируса», — написал Бакстон на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Гран-при Абу-Даби стал для Хэмилтона первым этапом после перенесённого коронавируса. Из-за болезни британец пропускал Гран-при Сахира.
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