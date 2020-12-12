7-летний сын Грожана попросил его завершить карьеру гонщика

Пилот «Хааса» Ромен Грожан рассказал, что семилетний сын попросил его завершить карьеру в автоспорте.

«Ещё не принял окончательное решение. Не всё всегда в наших руках, похоже, в Ф-1 для меня всё кончено. Но теперь изучаю другие возможности на будущее. Много говорю об этом с семьёй. Часто говорят, что спортсмены эгоистичны, но наш спорт эгоистичен сам по себе, он требует фокусироваться на себе на все 100%.

Говорил с 7-летним сыном. Он попросил меня остановиться. Он сказал: «Ты можешь быть инженером, это тоже очень хорошо».

В то же время они знают, если бы я не был гонщиком, я не был бы тем, кем являюсь. Так что мы ведём обсуждения. Надеюсь, скоро мы придём к какому-то решению и я буду в мире с собой", — приводит слова Грожана GrandPX.