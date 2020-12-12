«Мазепин побеждал чаще, чем Мик Шумахер». Ник де Врис защитил российского пилота

Пилот Формулы-E Ник де Врис, который в скором времени выступит на молодёжных тестах в составе «Мерседеса», поделился мыслями о Никите Мазепине, который потерял возможность выступить за немецкую команду на тех же тестовых заездах.

«У Никиты есть определённая репутация, но он может кое-что показать в Формуле-1. В нынешнем сезоне Формулы-2 он победил два раза, а с учётом штрафа даже три. Это чаще, чем Мик Шумахер. Кроме того, в квалификациях он был в топ-3 чаще Шумахера, или, по крайней мере, столько же раз, сколько и Мик. Время покажет, как он будет выступать», — приводит слова де Вриса GrandPX.news.

Напомним, Мазепин в следующем сезоне будет выступать в Ф-1 в составе «Хааса». Его напарником станет чемпион Ф-2 сезона-2020 Мик Шумахер.