Аль-Аттия опередил Сайнса в первый день 4-го этапа КМ по бахам, Васильев — пятый

В Саудовской Аравии стартовал четвертый этап Кубка Мира по бахам. Участникам предстояло проехать 387 км, из них 252 — боевых. Стартовавший первым голландский пилот Бернхард тен Бринке совершил навигационную ошибку уже на 50-м километре, и все оставшиеся 200 км в роли «открывашки» провёл экипаж Владимира Васильева и Дмитрия Цыро, чем облегчал работу штурманам, стартовавшим после них.
Самая ожесточённая борьба, с разменом позициями и даже контактами, разгорелась между Нассером Аль-Аттиёй и Карлосом Сайнсом. Победу на первом спецучастке одержал Нассер, опередивший Карлоса на две минуты и 50 секунд. Третьим закончил день Стефан Петерансель, которому пришлось менять колесо уже после 10-го километра — он уступил шесть минут.
Экипаж Васильева и Цыро завершил спецучасток на пятой позиции (+13.41), Дениса Кротова и Константина Жильцова — на восьмой, Виктора Хорошавцева и Антона Николаева — на пятнадцатой. С трудностями столкнулись экипажи Василия Грязина и Олега Уперенко, Ясира Сеайдана и Алексея Кузьмича. А экипаж Хамада Нассера и Игоря Чудайкина и вовсе приехал на бивуак только в 4 утра.
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