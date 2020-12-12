«Мерседес» показал особенную ливрею на Гран-при Абу-Даби

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф представил болид с особенной ливреей, которая будет использоваться командой на Гран-при Абу-Даби Формулы-1.

На корпус машины нанесены имена всех членов команды и других причастных к победам лиц. Глава «Мерседеса» отметил, что упоминаются все, кто так или иначе прикладывал усилия, в том числе работники из Куала-Лумпур, Штутгарта, Брэкли и Бриксуорта.

Кроме того, на ливрее появилось семь звёзд, окрашенных в голубой цвет, которые символизируют семь чемпионских титулов команды кряду.

В обращении Вольф отметил, что год выдался невероятно сложным, но все усилия в конечном счёте окупились очередным титулом.

Соответствующее видео доступно на странице «Мерседеса» в «Твиттере».