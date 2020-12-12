Ферстаппен — лучший на третьей тренировке Гран-при Абу-Даби, Квят — 11-й

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен установил лучшее время в ходе третьей свободной практики Гран-при Абу-Даби. Второй результат у его напарника по команде Александера Албона, тройку лучших замкнул Даниэль Риккардо из «Рено».

Льюис Хэмилтон показал шестой результат, его напарник Валттери Боттас стал девятым. На протяжении сессии «Мерседес» показывал близкое время к «Ред Булл» Макса Ферстаппена, но в конце практики обе машины остались в боксах, чем и объясняются их позиции в итоговом протоколе. В пятницу лучший круг «Мерседеса» был пройден за 1.36,276, то есть на 0,02 секунды медленнее, чем сегодня проехал Ферстаппен.

Даниил Квят на «Альфа Таури» стал в протоколе одиннадцатым, его напарник Пьер Гасли — 13-м.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Третья тренировка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.36,251

2. Александер Албон («Ред Булл») — +0,501

3. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,626

4. Эстебан Окон («Рено») — +0,648

5. Ландо Норрис («Макларен») — +0,743

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,761

7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,779

8. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,817

9. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,834

10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,976

11. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,015

12. Шарль Леклер («Феррари») — +1,019

13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,120

14. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,477

15. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,635

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,649

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,018

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,206

19. Николас Латифи («Уильямс») — +2,514

20. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — +2,908.