Марко пообещал принять решение по второму пилоту «Ред Булл» через «несколько дней»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о ситуации, которая сложилась вокруг выбора второго пилота команды на следующий сезон. По его словам, решение по Александеру Албону ещё не принято. Вместе с тем, функционер подчеркнул, что «Ред Булл» уже долго присматривается и к кандидатуре Серхио Переса.
«Мы определённо ждём последней гонки сезона и не хотим делать преждевременные шаги. Решение будет принято в ближайшие дни. Перес находится в поле нашего внимания на протяжении всей второй половины сезона. В понедельник я отправлюсь в Великобританию, решение будет принято не позднее Рождества», — приводит слова Марко RTL.
Напомним, слухи о возможном увольнении Александера Албона из команды ходят на протяжении долгого времени. Кандидатами на его место называли Переса и Нико Хюлькенберга.
- 12 декабря 2020
-
15:54
-
14:15
-
14:13
-
12:48
-
11:23
-
11:21
-
10:58
-
10:00
-
09:55
-
00:27
- 11 декабря 2020
-
23:48
-
23:32
-
23:16
-
23:07
-
22:47
-
21:48
-
20:33
-
19:16
-
18:44
-
18:40
-
17:43
-
17:34
-
17:18
-
16:39
-
16:18
-
15:05
-
14:38
-
14:29
-
13:37
-
13:13
-
12:22
-
12:06
-
11:56
-
11:33
-
11:06