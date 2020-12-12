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Марко пообещал принять решение по второму пилоту «Ред Булл» через «несколько дней»

Марко пообещал принять решение по второму пилоту «Ред Булл» через «несколько дней»
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о ситуации, которая сложилась вокруг выбора второго пилота команды на следующий сезон. По его словам, решение по Александеру Албону ещё не принято. Вместе с тем, функционер подчеркнул, что «Ред Булл» уже долго присматривается и к кандидатуре Серхио Переса.

«Мы определённо ждём последней гонки сезона и не хотим делать преждевременные шаги. Решение будет принято в ближайшие дни. Перес находится в поле нашего внимания на протяжении всей второй половины сезона. В понедельник я отправлюсь в Великобританию, решение будет принято не позднее Рождества», — приводит слова Марко RTL.

Напомним, слухи о возможном увольнении Александера Албона из команды ходят на протяжении долгого времени. Кандидатами на его место называли Переса и Нико Хюлькенберга.

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