Шварцман: терпеливо жду своей очереди

Пилот гоночной академии «Феррари» и программы SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий в Формуле-2 в составе Prema, выложил фото из боксов «Феррари».

«Терпеливо жду своей очереди», — написал россиянин на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, 15 декабря Шварцман выступит на молодёжных тестах в составе «Скудерии».

По итогам дебютного сезона в Формуле-2 Роберт занял в общем зачёте четвёртое место, набрав 177 очков, отставание от чемпиона Мика Шумахера составило 38 очков. В следующем сезоне Шварцман также выступит в Формуле-2, его новым напарником, после повышения Мика Шумахера в Формулу-1, станет чемпион Формулы-3 Оскар Пиастри.

Соответствующее фото можно посмотреть на странице Шварцмана в «Инстаграме».