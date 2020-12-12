Танабе: хорошо, что увидим Цуноду в Формуле-1 в следующем сезоне, мы в предвкушении

Руководитель автоспортивного отдела «Хонды» Тойухаре Танабе поделился мыслями о предстоящих молодёжных тестах Ф-1, в ходе которых в составе «Альфа Таури» выступят сразу два японских пилота. Кроме того, Танабе отдельно остановился на перспективах Юки Цуноды.

«На тестах мы увидим Марино Сато и Юки Цуноду в болидах „Альфа Таури“. Два японских пилота в составе — это будет приятно нашим болельщикам и „Хонде“ в целом.

Мы поддерживаем Цуноду долгое время. Он отлично поработал в Формуле-2 и получил Суперлицензию. Хорошо, что увидим его в Формуле-1 в следующем сезоне. Мы в предвкушении", — приводит слова Танабе Planet F1

Ожидается, что Цунода заменит в составе «Альфа Таури» Даниила Квята, однако в программе «Ред Булл» пока не делали на этот счёт никаких официальных заявлений.