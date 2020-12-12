Квят проиграл Гасли в квалификациях 4-13, Ферстаппен и Расселл разгромили напарников

После завершения квалификации Гран-при Абу-Даби Формулы-1 окончательно стали известны квалификационные счета во всех парах пилотов. Интрига с точки зрения определения победителя в паре сохранялась в командах «Макларен» и «Альфа Ромео». По итогам квалификации Гран-при Абу-Даби победы в этих парах пилотов одержали Антонио Джовинацци и Ландо Норрис.



Примечательно, что не обошлось и без сухого счёта, как и в прошлом году: Макс Ферстаппен ни разу не уступил в квалификации напарнику, Александеру Албону, а Николас Латифи ни разу не смог переквалифицировать Джорджа Расселла.



Россиянин Даниил Квят проиграл Пьеру Гасли со счётом 4:13.



Квалификационные счета по итогам сезона-2020



«Мерседес»: Льюис Хэмилтон — Валттери Боттас — 11:5; Валттери Боттас — Джордж Расселл — 1:0

«Феррари»: Шарль Леклер — Себастьян Феттель — 13:4

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен — Александер Албон — 17:0

«Макларен»: Ландо Норрис — Карлос Сайнс — 9:8

«Рено»: Даниэль Риккардо — Эстебан Окон — 15:2

«Рейсинг Пойнт»: Серхио Перес — Лэнс Стролл — 10:4, Нико Хюлькенберг — Лэнс Стролл — 1:1, Серхио Перес — Нико Хюлькенберг — 1:0.

«Альфа Таури»: Пьер Гасли — Даниил Квят — 13:4

«Хаас»: Кевин Магнуссен — Ромен Грожан — 8:7; Кевин Магнуссен — Пьетро Фиттипальди — 2:0

«Альфа Ромео»: Антонио Джовинацци — Кими Райкконен — 9:8

«Уильямс»: Джордж Расселл — Николас Латифи — 16:0, Николас Латифи — Джек Эйткен — 1:0.