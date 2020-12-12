Ферстаппен прокомментировал поул в квалификации Гран-при Абу-Даби

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Абу-Даби, в которой он завоевал поул.



«Очень доволен. С самого начала была сложная квалификация, собрать круг было непросто. В последнем секторе очень много поворотов, в которых легко допустить ошибку. К счастью, всё удалось собрать воедино на последнем круге.



Это длинный сезон для всех, мы провели много гонок подряд. Это отличная финальная квалификация сезона для всей команды. Мы довольны этим. Мы на протяжении целого года отставали и постепенно приближались к „Мерседесу“, что расстраивает, но я очень доволен сегодняшним днём. Похоже, в эти выходные мы демонстрируем неплохой темп. Надеюсь, завтра это сработает», — приводит слова Ферстаппена BBC.