Хэмилтон: я не готов на сто процентов. До сих пор есть неприятные ощущения в лёгких

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон признался, что не готов к уик-энду на сто процентов из-за перенесённого коронавируса.



«Не готов на сто процентов. До сих пор есть неприятные ощущения в лёгких. Тем не менее обычно сажусь за руль, если руки не отваливаются, так поступают гонщики. К счастью, этого не произошло.



Один из основных симптомов — истощение. Старался как можно больше спать, но перезарядиться было не так легко, как раньше. Сильно потерял в весе за неделю. Так что не на сто процентов в той же форме, как в Бахрейне, но это ни в коем случае не помешает мне выступить.



Гонка будет не самой простой с физической точки зрения, но я справлюсь.



Получил небольшие повреждения днища. Но не думаю, что это стоило мне поула. Ребята проделали отличную работу и подлатали болид. К гонке они все починят», — приводит слова Хэмилтона The Race.