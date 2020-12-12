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Хэмилтон: я не готов на сто процентов. До сих пор есть неприятные ощущения в лёгких

Хэмилтон: я не готов на сто процентов. До сих пор есть неприятные ощущения в лёгких
Авто / Формула-1 0

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон признался, что не готов к уик-энду на сто процентов из-за перенесённого коронавируса.

«Не готов на сто процентов. До сих пор есть неприятные ощущения в лёгких. Тем не менее обычно сажусь за руль, если руки не отваливаются, так поступают гонщики. К счастью, этого не произошло.

Один из основных симптомов — истощение. Старался как можно больше спать, но перезарядиться было не так легко, как раньше. Сильно потерял в весе за неделю. Так что не на сто процентов в той же форме, как в Бахрейне, но это ни в коем случае не помешает мне выступить.

Гонка будет не самой простой с физической точки зрения, но я справлюсь.

Получил небольшие повреждения днища. Но не думаю, что это стоило мне поула. Ребята проделали отличную работу и подлатали болид. К гонке они все починят», — приводит слова Хэмилтона The Race.

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