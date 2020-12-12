Норрис: отставание в две десятые от времени поула — достижение

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги квалификации Гран-при Абу-Даби, которую он закончил на четвёртой позиции.



«Не думаю, что четвёртое место — достижение для нас, а вот отставание в две десятые от времени поула — действительно достижение. Это прекрасный результат. Идеальный вариант субботу — один из парней, с которым мы ведём борьбу, Перес — позади, и „Рено“ оказались медленнее, чем мы ожидали. Серхио на прошлой неделе выиграл с последней позиции. Нам не нужно расслабляться. Мы можем быть уверенными в результате, но впереди у нас есть много работы, которую нужно сделать завтра», — приводит слова Ландо Норриса BBC.



«Макларен» ведёт борьбу за третью позицию в Кубке конструкторов с командами «Рейсинг Пойнт» и «Рено».